Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» Хюррем Султан, огорошила новой внешностью

Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

Так, актриса, которая сейчас находится в положении, решила примерять облегающий гольф со странной нашивкой в виде топа. При этом из-за макияжа казалось, что звезда чем-то огорчена, на что обратили внимание ее поклонники.

Обратим внимание, что сама звезда кадры решила никак не подписывать.

«Ох, какие бездонные глаза», «вы создали невероятного персонажа, я поражен», «почему такая грустная?», «Этот стиль идеально тебе подходит. Он действительно заставляет твои глаза сиять», «почему лицо такое смертное», «интересный образ !!! Каким одним словом описали бы?», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая прославилась как Хюррем Султан, впечатлила красотой без белья

Так, фотография сделана в черно-белом цвете, сама актриса позирует без белья, эффектно заглядывая в кадр. Картину дополняет безупречный макияж знаменитости, а также элегантные кудряшки.

Напомним, что Мерьем Узерли приспустила платье, покрутив аппетитными формами: «Слишком сладкая…».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли очаровала томными позами в домашнем образе: "Хорошеет с каждым днем".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли побаловалась сладеньким, не стесняясь камер: "Лучший выбор для...".