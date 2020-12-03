Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» Хюррем Султан, огорошила новой внешностью
Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.
Так, актриса, которая сейчас находится в положении, решила примерять облегающий гольф со странной нашивкой в виде топа. При этом из-за макияжа казалось, что звезда чем-то огорчена, на что обратили внимание ее поклонники.
Обратим внимание, что сама звезда кадры решила никак не подписывать.
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«Ох, какие бездонные глаза», «вы создали невероятного персонажа, я поражен», «почему такая грустная?», «Этот стиль идеально тебе подходит. Он действительно заставляет твои глаза сиять», «почему лицо такое смертное», «интересный образ !!! Каким одним словом описали бы?», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая прославилась как Хюррем Султан, впечатлила красотой без белья
Так, фотография сделана в черно-белом цвете, сама актриса позирует без белья, эффектно заглядывая в кадр. Картину дополняет безупречный макияж знаменитости, а также элегантные кудряшки.
Напомним, что Мерьем Узерли приспустила платье, покрутив аппетитными формами: «Слишком сладкая…».
Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли очаровала томными позами в домашнем образе: "Хорошеет с каждым днем".
Также Politeka писала, что Мерьем Узерли побаловалась сладеньким, не стесняясь камер: "Лучший выбор для...".