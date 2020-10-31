Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая прославилась как Хюррем Султан, впечатлила красотой без белья

Снимок знаменитость опубликовала у себя в Instagram, рассказывает Politeka.

Так, фотография сделана в черно-белом цвете, сама актриса позирует без белья, эффектно заглядывая в кадр. Картину дополняет безупречный макияж знаменитости, а также элегантные кудряшки.

«Ох уж эти бездонные глаза. Я в ним утонул», «обожаю тебя, Мерьем», «это явно топ, люблю тебя безумно», «красоточка», «ты мне очень сильно понравилась», «божечки, ты такая невероятная», «сама сладость», «очень крутой вид», «от такой внешности просто отбирает дар речи», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу "Великолепный век", удивила поклонников новой фотосессией

У себя в Инстаграм актриса опубликовала серию портретных фото. Женщина была одета в теплый зеленый свитер, который идеально гармонировал с ее зелеными глазами. У себя в сторис красотка опубликовала коллаж из своих портретов.

Стоит отметить, что ранее Мерьем поделилась новыми фото в ленте. Они собрали множество лайков и добрых отзывов.

Напомним, что Мерьем Узерли приспустила платье, покрутив аппетитными формами: «Слишком сладкая…».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли очаровала томными позами в домашнем образе: "Хорошеет с каждым днем".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли побаловалась сладеньким, не стесняясь камер: "Лучший выбор для...".