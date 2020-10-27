Популярная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век" примерила роскошный осенний образ

Как сообщает Politeka.net, с приходом холодного сезона знаменитость решила утеплиться и предстала перед поклонниками в теплом домашнем наряде. Она выложила у себя на странице в социальной сети "Инстаграм" серию нежных фотографий в темно-зеленом свитере с высоким воротником, другой одежды на ней не видно из-за ракурса.

Красотка позировала в комнате, принимая различные позы: то сложила руки в замок, то облокотилась, подперев голову, то поправила распущенные волосы, то изящно заломила кисть. На снимках крупным планом запечатлено от природы красивое лицо Мерьем Узерли и ее обаяние, которое так полюбилось ее поклонникам.

В комментариях люди из разных уголков мира объединились, чтобы подарить актрисе комплименты за ее внешний вид:

"Моя принцесска💝💝💝💝💝"; "Очень красивая"; "О мой бог, такая милая"; "С возрастом только молодеет!🔥"; "Обожаю вас"; "Единственная талантливая и неповторимая"; "Я влюблен в эту женщину"; "Я смотрю на тебя и продолжаю видеть Хюррем"; "Ты красивая, у луны нет шансов"; "Хюрремушка хорошеет с каждым днём!😍😍😍".

Ранее стало известно, что Мерьем Узерли ждет ребенка. Она долго скрывала свою беременность, но недавно раскрыла, что должна родить в январе.

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