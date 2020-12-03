Скандальна російська телеведуча і співачка Оля Бузова вразила шанувальників перевтіленням заради участі в шоу
Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.
"Лічені дні...до початку цієї казкової історії", - йдеться в повідомленні.
На розміщеному фото видно Бузову, яка виконує запальний танець в образі казкової Маліфісенти. Шанувальники високо оцінили перевтілення кумира, про що говорять коментарі під фото.
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«Класна Оля», «Ваау, нереально круто», « Ооо да! Це просто вогонь! Офігенна», «як завжди – нереальна», «очманіти. І це на льоду», «буде щось неймовірно круте, походу», «дуже мило виглядаєш», «це гармата», «наша російська Маліфісента»,-пишуть вони.
До цього ми розповідали, що російська телеведуча і співачка Ольга Бузова побувала на дні народження дочки Філіпа Кіркоров.
Артистка активно веде свій Instagram, в якому ділиться з шанувальниками кадрами зі свого життя. Цього разу красуня розмістила кілька знімків з дня народження дочки співака Філіпа Кіркорова, Алли-Вікторії.
Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні.
Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала.
Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію.