Певица призналась, что она в платье - редкое явление

Звезда проекта "Дом-2", российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала себя в платье, что, по ее словам, бывает очень редко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Бузовой в соцсети.

Так, на опубликованной фотографии известная российская певица и блогер позирует в красивом черно-белом платье с воланами. Она уточнила, что фото было сделано сразу после выступления на одном из российских телеканалов.

"Вот она я. Сразу после выступления на телеканале "Мьюзик Бокс". Редкие фото меня в платье. Как вам образ? Кто смотрел?"- спросила Бузова у своих фолловеров.

На фотографии Бузова позирует в элегантной позе, держа руку на талии. При этом у певицы очень изящная прическа - тугой высокий хвост. Также она не забыла дополнить образ украшениями и выбрала для этого серьги-кольца. А вот макияж Бузова выбрала довольно сдержанный - в нюдовых оттенках.

Стоит также отметить, что на руках Бузовой отчетливо видно синяки.

Фоловеры певицы выразили восхищение ее образом и засыпали ее комплиментами. Однако не все оценили образ певицы.

"Ужасно... Бесвкусица", "Такое платье не все могут позволить себе носить. Только с вашей фигурой. На других будет смотреться бнелепо, на вас - замечательно", "Невероятно круто выступила", "Красотка", "Ты очень красивая", - пишут в комментариях.

Напомним, что счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавцу: "Оля это заслужила...".

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