Такой звезду еще не видели

Скандальная российская телеведущая и певица Оля Бузова впечатлила поклонников перевоплощением ради участия в шоу

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Считанные дни...до начала этой сказочной истории», - говорится в сообщении.

На размещенном фото видно Бузову, которая исполняет зажигательный танец в образе сказочной Малифисенты. Поклонники высоко оценили перевоплощение кумира, о чем говорят комментарии под фото.

«Классная Оля», «Ваау, нереально круто», «Ооо да! Это просто огонь! Офигенная», «как всегда – нереальная», «обалдеть. И это на льду», «будет что-то невероятно крутое, походу», «очень мило выглядишь», «это пушка», «наша русская Малифисента», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова побывала на дне рождения дочери Филиппа Киркоров.

Артистка активно ведет свой Инстаграм, в котором делится с поклонниками кадрами со своей жизни. В этот раз красотка разместила несколько снимков со дня рождения дочери певца Филиппа Киркорова, Аллы-Виктории.

Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье.

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала.

Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию.