Скандальная российская телеведущая и певица Оля Бузова впечатлила поклонников перевоплощением ради участия в шоу
Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.
«Считанные дни...до начала этой сказочной истории», - говорится в сообщении.
На размещенном фото видно Бузову, которая исполняет зажигательный танец в образе сказочной Малифисенты. Поклонники высоко оценили перевоплощение кумира, о чем говорят комментарии под фото.
"Какая другая!": маленькая Женечка из "Сватов" незаметно выросла и стала настоящей красоткой
Кейт Миддлтон решила "подвинуть" Маркл и Гарри, детали переполоха во дворце: "Раз и навсегда..."
Зараженный вирусом Кошевой из "Квартал 95" объявился с волосами и бородой рекордной длины: "Начинают расти..."
Митяй из "Сватов" похвастался своей реальной женой, Буханкиной такие формы и не снились: "Какая красивая..."
«Классная Оля», «Ваау, нереально круто», «Ооо да! Это просто огонь! Офигенная», «как всегда – нереальная», «обалдеть. И это на льду», «будет что-то невероятно крутое, походу», «очень мило выглядишь», «это пушка», «наша русская Малифисента», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова побывала на дне рождения дочери Филиппа Киркоров.
Артистка активно ведет свой Инстаграм, в котором делится с поклонниками кадрами со своей жизни. В этот раз красотка разместила несколько снимков со дня рождения дочери певца Филиппа Киркорова, Аллы-Виктории.
Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье.
Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала.
Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию.