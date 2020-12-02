Российская телеведущая и певица Ольга Бузова побывала на дне рождения дочери Филиппа Киркорова

Артистка активно ведет свой Инстаграм, в котором делится с поклонниками кадрами со своей жизни, пишет Politeka.net. В этот раз красотка разместила несколько снимков со дня рождения дочери певца Филиппа Киркорова, Аллы-Виктории.

Ольга Бузова побывала на празднике вместе со своим бойфрендом, Давидом Манукяном. Пара на снимках не только позировала вместе с Киркоровым и его детьми, но также сделала несколько страстных снимков вдвоем.

"Мой Король @fkirkorov 👑 Не перестаю тобой восхищаться во всех смыслах 🙏🏻❤️ Какой же ты заботливый и потрясающий отец 🙏🏻 И не удивительно, что у тебя такие воспитанные, интеллигентные, чуткие, нежные, прекрасные и добрые дети 👩‍❤️‍💋‍👨. Ещё раз от всей души поздравляем твою принцессу @allavictoriyakirkorova с днем рождения 🥳👸🏻❤️ Пусть она будет самой счастливой 🙏🏻 . Вчера был невероятно душевный, уютный вечер 🥰 @fkirkorov Спасибо 🙏🏻", - написала звезда.

За три часа пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

"Как же девочка похожа на отца!!!😍", "Ждём твоих детей👸🙌", "Когда уже у Оли будут детишки🤷‍♀️😥", "Ольга Игоревна, вы прекрасны 😍", "Оля самая лучшая!!! Филипп супер!!! Давид очень клёвый!!! Олечка, ты очень хорошая, добрая, классная, любим тебя😘", "Оля из вас получится отличная мамочка, мне кажется вам с Давой, в жизни осталось только стать родителями 🤗😍", "Мой король 👑 ох не тех мы коронуем 😔", - написали пользователи сети.

Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье: "Ужасное...".

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала: "Ты была прекрасна, девочка моя".

Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию: "Хватит поганить...".