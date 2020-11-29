Люди вышли из себя

Российская певица и звезда передачи «Дом-2» Ольга Бузова показала свою решительность на новом дерзком фото

Звезда поделилась снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Бузова уселась прямо на пол, облокотив руки на колени. Она позирует в свободном наряде со вставками в стиле «милитари». На ногах у певицы белые кроссовки, однако в руке она держит один конек.

Бузова смотрит в камеру решительным взглядом и выглядит при этом крайне сурово.

«Я смогу. Я выдержу всё», - с уверенностью подписала снимок знаменитость.

Судя по всему, этот пост посвящен российской передаче «Ледниковый период», в которой сейчас участвует звезда. Бузова явно нацелилась на победу и готова идти к своей мечте.

Поклонники певицы активно комментируют ее пост. При этом многим он показался весьма наигранным.

«Самая сильная девочка», «Наша девочка, у тебя все получится», «Хватит ныть уже. Ты не на войну идёшь», «Ты молодец, смотрю на тебя и горжусь тобой Оленька! Не расстраивайся, жизнь часто преподносит сюрпризы! Верь в себя и себе!», «Зачем себя так ломать? Гробить и пытаться кому-то что -то доказать?», «Как смешно ..,прямо жизнь нахвалилась в кроссовках гуччи», «Задолбала уже! Оставь в покое ледниковый период! Хватит его поганить. Талантливые пары вылетают», - пишут люди.

Напомним, молодая мама Ольги Бузовой произвела фурор, выглядит лучше дочери: "Как сестрички".

Как сообщала Politeka, раскованная Бузова забралась на спортивного красавца и поразила исповедью.

Также Politeka писала, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье.