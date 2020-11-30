ЧП произошло с российской певицей Ольгой Бузовой, которое едва не стоило ей жизни

28 ноября в эфире ноого выпуска шоу "Ледниковый период" Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев показали рискованный номер. При этом не все пошло по плану, девушка могла разбиться и уйти из жизни, пишут "Дни.ру".

Во время исполнения номера Ольга парила в воздухе над катком. Когда съемки закончились, она призналась тренеру Илье Авербуху в том, что едва не разбилась.

Дело в том, что страховка была закреплена на запястье Ольги Бузовой. Только она одна удерживала девушку от падения на лед с огромной высоты. Но внезапно, страховка съехала и перестала выполнять свою функцию. К счастью, Ольга Бузова не растерялась и вцепилась за нее рукой. Так она спасла себе жизнь.

"Я на пути...но уже могу очень многое, и я счастлива видеть, как вы радуетесь моим победам! Главное – идти к своей цели… Я смогла, и вы сможете!", – написала Бузова после выпуска проекта на экраны.

Кроме того, в воскресенье Бузова показала, как ей делают капельницу.

В Сети активно поддерживают артистку.

«Наша девочка, у тебя все получится», «Конечно все выдержишь 💪🏽🤗лучшая ❤️❤️❤️❤️», «Ты была прекрасна, девочка моя», «Ты сильная», «Оленька! Не расстраивайся, жизнь часто преподносит сюрпризы! Верь в себя и себе!», «Ты у Нас ещё ого-ого😏😎😂❤️🍓верим в тебя», - пишут в Сети.

В то же время другие считают, что Бузова слишком драматизирует свое участие в шоу.

«Не на войну же идёшь защищать родину, или в МЧС спасать людей, в чём смысл? А на льду просто коленки разбивать, ради доказательства что что то стоишь, у всех разные понятия силы», «Опять драма, снова в номинации?», - пишут пользователи Сети.

Отметим, в последнее время у певицы действительно сложный период. недавно 32-летняя сестра Ольги Анна Бузова перенесла инсульт.

Напомним, счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавчику: «Оля это заслужила…»

Как Politeka писала, что скандальная Бузова рухнула лицом вниз и не смогла подняться, появилось видео: "Из-за постоянной боли и...".

Также Politeka сообщала, что высокомерная Ольга Бузова объяснилась после истерики на шоу: "Как бревно....".