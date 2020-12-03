50-річна британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл вразила шанувальників бездоганними формами в міні-сукні
Як розповідає Politeka, знімками знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.
"Якщо ви не проти називати всіх, кого любите, моїми пантерами, вам це подобається?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Наомі Кемпбелл позує, ефектно розвалившись Анною з пляшкою джина в руці. При цьому руки знаменитість спокусливо облизує, поглядаючи в кадр.
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«Неймовірно соковитий кадр», « красоточка», «абсолютний ідеал і краса!», «Малятко на висоті», «це один з моїх улюблених кадрів», «королева!»,- пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл постала у відвертому образі
Красуня може похвалитися ідеальною фігурою і довгими ногами, де б не була.
Цього разу відома Наомі блиснула своїми досконалостями. Зірка одягла ліфчик на тонких бретельках і трусики з поясом, який виділив її тонку талію.
Блискучі прикраси доповнили відвертий образ.
Прихильники високо оцінили красу кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
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