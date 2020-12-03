50-річна британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл вразила шанувальників бездоганними формами в міні-сукні

Як розповідає Politeka, знімками знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

"Якщо ви не проти називати всіх, кого любите, моїми пантерами, вам це подобається?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Наомі Кемпбелл позує, ефектно розвалившись Анною з пляшкою джина в руці. При цьому руки знаменитість спокусливо облизує, поглядаючи в кадр.

«Неймовірно соковитий кадр», « красоточка», «абсолютний ідеал і краса!», «Малятко на висоті», «це один з моїх улюблених кадрів», «королева!»,- пишуть її шанувальники.

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Красуня може похвалитися ідеальною фігурою і довгими ногами, де б не була.

Цього разу відома Наомі блиснула своїми досконалостями. Зірка одягла ліфчик на тонких бретельках і трусики з поясом, який виділив її тонку талію.

Блискучі прикраси доповнили відвертий образ.

Прихильники високо оцінили красу кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

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