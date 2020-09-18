Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя и рассказала об отсутствии

Красотка на фото показалась в белом пиджаке и белых штанах. Звезда распахнула первое, показывая, что она не любит носить белье. Волосы у Наоми были распущены и прикрывали грудь. Модель сидела в автомобиле и демонстрировала свою идеальную внешность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мое первое появление на публике за шесть месяцев", - написала Наоми.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Стоит подождать", "Ожидание того стоило", "Прекрасная сестренка! Скучаю", "Безумно красивая", "Моя очаровательная великолепная пантера", "У красоты нет возраста", "Ты как всегда выглядишь звездой", "всегда такая красивая та, кем очень восхищался", "Я так хочу быть моделью, как и ты. Я молюсь, чтобы однажды дверь открылась для меня", "Я так сильно тебя люблю, Наоми, мои любимые".

Сообщалось, что известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которую называют "черной пантерой", похвасталась фигурой в пикантной позе.

На новом черно-белом снимке Наоми Кэмпбелл позирует в весьма экзотическом образе и не менее интересной позе.

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