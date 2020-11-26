Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл предстала в откровенном образе

Знаменитость соблазняет своими идеальными формами, несмотря на то, что ей уже 50 лет, сообщает Politeka.net.

Красотка может похвастаться идеальной фигурой и длинными ногами, где бы ни была.

В этот раз известная Наоми блеснула своими совершенствами одном нижнем белье. Звезда надела лифчик на тонких бретельках и трусики с поясом, который выделил ее тонкую талию.

Блестящие украшения дополнили откровенный образ.

Кэмпбелл позировала в таком виде на столе с тортами, пирожными, печеньями и другими сладостями. Красотка стала главной сладостью или, можно сказать, деликатесом на столе.

В посте черноволосая красотка написала, что счастлива.

За полчаса публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев, в которых моделью восхищались и писали ей много приятных сообщений.

"Идеальный десерт", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл позировала в различных экстравагантных нарядах, каждый из которых максимально подчеркивает неувядающую фигуру знаменитой модели.

«Для популярного журнала, уже в ноябре», - коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл показала себя в черном наряде. Рядом можно увидеть еще одну девушку - Мариакарлу Босконо, известную топ-модель. Звезды показались вместе, позируя для снимка. Волосы у Наоми были распущены, а вторая девушка их решила собрать назад.

"С Днем Рождения, @mariacarlaboscono, люблю тебя за то, что ты без извинений, настоящая, верная и красивая внутри и снаружи", - написала Наоми.

Напомним, безупречная Наоми Кэмпбелл без лифчика распахнула пиджак

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