50-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников безупречными формами в мини-платье
Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.
«Если вы не против называть всех, кого любите, моими пантерами, вам это нравится?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Наоми Кэмпбелл позирует, эффектно развалившись ан кровати с бутылкой джина в руке. При этом руки знаменитость соблазнительно облизывает, поглядывая в кадр.
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«Невероятно сочный кадр», «красоточка», «абсолютный идеал и красота!», «малышка на высоте», «это один из моих любимых кадров», «королева!», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл предстала в откровенном образе
Красотка может похвастаться идеальной фигурой и длинными ногами, где бы ни была.
В этот раз известная Наоми блеснула своими совершенствами одном нижнем белье. Звезда надела лифчик на тонких бретельках и трусики с поясом, который выделил ее тонкую талию.
Блестящие украшения дополнили откровенный образ.
Поклонники высоко оценили красоту кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.
Напомним, безупречная Наоми Кэмпбелл без лифчика распахнула пиджак
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