50-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников безупречными формами в мини-платье

Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Если вы не против называть всех, кого любите, моими пантерами, вам это нравится?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Наоми Кэмпбелл позирует, эффектно развалившись ан кровати с бутылкой джина в руке. При этом руки знаменитость соблазнительно облизывает, поглядывая в кадр.

«Невероятно сочный кадр», «красоточка», «абсолютный идеал и красота!», «малышка на высоте», «это один из моих любимых кадров», «королева!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл предстала в откровенном образе

Красотка может похвастаться идеальной фигурой и длинными ногами, где бы ни была.

В этот раз известная Наоми блеснула своими совершенствами одном нижнем белье. Звезда надела лифчик на тонких бретельках и трусики с поясом, который выделил ее тонкую талию.

Блестящие украшения дополнили откровенный образ.

Поклонники высоко оценили красоту кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

Напомним, безупречная Наоми Кэмпбелл без лифчика распахнула пиджак

А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл совсем без одежды и стыда показала тело богини, упав на кровать

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл растаяла в объятиях молодой суперзвезды, горячие кадры