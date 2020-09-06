Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя в смелом образе

На фото красотка позировала в белом платье и без белья. Звезда его спустила, практически оголив грудь. Бедра тоже были не облачены во ткань. Кэмпбелл в руках держала экзотический фрукт, а сама сидела в стуле или кресле. Рядом можно увидеть листья цветка. Волосы у Наоми были распущены, а на лице виден яркий макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Gauguin inspired pictures shot by @therealpeterlindbergh @harpersbazaarus. Shot in Jamaica 🇯🇲 ♥️ Henri Paul Gauguin was a French Post-Impressionist artist. Unappreciated until after his death, Gauguin is now recognized for his experimental use of color and Synthetist style that were distinct from Impressionism. Toward the end of his life, he spent ten years in French Polynesia.

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"Гоген вдохновлен фотографиями, снятыми @therealpeterlindbergh @harpersbazaarus. Снято на Ямайке.

Анри Поль Гоген был французским художником-постимпрессионистом. Недооцененный до самой смерти, Гоген теперь известен своим экспериментальным использованием цвета и синтетическим стилем, которые отличались от импрессионизма. Ближе к концу своей жизни он провел десять лет во Французской Полинезии", - написала красотка.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающе красивая", "Да, моя ямайская  Мин Фам", "Королева", "Красивое фото. Хочу, чтобы Питер был рядом, чтобы ему рассказать", "Некоторые из моих любимых фотографий", "Безумно красивая", "Возможно, это самая красивая история, которую вы когда-либо писали", "Идеальные ягодицы, вечная весна".

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