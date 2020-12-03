Чиновники з Міністерства освіти й науки розповіли про те, як наступного року проходитиме ЗНО для школярів
Про це розповів глава відомства Сергій Шкарлет під час засідання Кабміну, розповідати Politeka.
За його словами, імовірно є чотири сценарії проведення ЗНО, проте їх вирішили "підігнати" під нинішні реалії.
Шкарлет розповів, що мережа пунктів ЗНО буде затверджена приблизно у квітні. Про місце проходження людей, які складатимуть тести, будуть проінформовані не пізніше, ніж за місяць до самої процедури (тобто, не пізніше 30 Квітня).
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Передбачається, що під час реєстрації людина повинна надати мету проходження ЗНО – бажання отримати результат тільки в 12-бальній або 200-бальній системі. Від цього буде залежати процес тестування.
Водночас керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко уточнив, що реєстрація на ЗНО розпочнеться з першого лютого наступного року. Саме оцінювання проходитиме з 21 травня по 16 червня наступного року.
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Згідно з наказом Міністерства, реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.
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