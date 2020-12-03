Чиновники з Міністерства освіти й науки розповіли про те, як наступного року проходитиме ЗНО для школярів

Про це розповів глава відомства Сергій Шкарлет під час засідання Кабміну, розповідати Politeka.

За його словами, імовірно є чотири сценарії проведення ЗНО, проте їх вирішили "підігнати" під нинішні реалії.

Шкарлет розповів, що мережа пунктів ЗНО буде затверджена приблизно у квітні. Про місце проходження людей, які складатимуть тести, будуть проінформовані не пізніше, ніж за місяць до самої процедури (тобто, не пізніше 30 Квітня).

Передбачається, що під час реєстрації людина повинна надати мету проходження ЗНО – бажання отримати результат тільки в 12-бальній або 200-бальній системі. Від цього буде залежати процес тестування.

Водночас керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко уточнив, що реєстрація на ЗНО розпочнеться з першого лютого наступного року. Саме оцінювання проходитиме з 21 травня по 16 червня наступного року.

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Згідно з наказом Міністерства, реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

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