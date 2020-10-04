Минобразования утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2021 года

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Центра оценивания качества образования.

Согласно приказу министерства, регистрация лиц для участия в ЗНО продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года.

Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения ГНА в форме ЗНО до 1 марта 2021 года.

Отмечается, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня с тестирования по географии.

тесты по испанскому, немецкому, французскому языку состоятся 24 мая

по английскому языку - 25 мая

по математике - 28 мая

по украинскому языку, украинскому языку и литературе - 1 июня

по истории Украины - 4 июня,

по физике - 7 июня,

по биологии - 10 июня.

Информацию о результатах ЗНО разместят до 30 июня 2021 года.

Ранее мы сообщали, в 2020 году в ЗНО приняли участие почти 380 000 выпускников, самыми популярными предметами были украинский язык и литература, история и математика.

На тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалось почти 370 000 человек, но явка составила 77,4% - пришли 275,1 тысячи человек. Не смогли сдать тест почти 23 000 детей (8,3%), а это значит, что они не смогут поступить в высшие учебные заведения.

ЗНО по истории Украины в этом году сдавали 178,7 тысячи человек, это 67,9% от зарегистрированных. Провалили тестирование по этому предмету 13,2% выпускников - 26,6 тысячи человек. Это самый высокий показатель среди всех предметов, получается, что историю украинские школьники знают хуже.

ЗНО по математике сдавали 152,2 тысячи человек (81,8% составляла фактическая явка) и 19,3 тысячи из них тест провалили - 12,7%.

Напомним, ЗНО-2020: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."

Также Politeka писала, что ЗНО-2020: абитуриенты получат большие выплаты за результаты тестов, «до 100 тысяч гривен»