Красуня показала, що таке вищий пілотаж

Популярна українська співачка Світлана Лобода підкорила фанатів, зігнувшись до непристойності в латексному вбранні

Як пише Politeka, фотографії знаменитість вирішила опублікувати у себе на сторінці в Instagram.

"Який план зараз в моїй голові?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Лобода позує лежачи в латексному вбранні, демонструючи бездоганні форми у всій «красі». Співачку це, як можна помітити, анітрохи не бентежить, про що говорять її «хижі» погляди на камеру.

«Хоч би діти не побачили ці фото», «план по захопленню сердець шанувальників», «план по захопленню світу», «супер-фотосесія. Крута і зі змістом», «приголомшлива», «ви неймовірна розумниця. Справжня зірка», «бомбезна», - пишуть її шанувальники.

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Так, на нових фотографіях співачка загадково дивиться на камеру, демонструючи елегантний стиль.

"У моїх нескінченних подорожах затишок і тепло мені дарують улюблені в'язані теплі речі", - написала вона.

Нагадаємо, що соковита Лобода в пікантному комбінезоні змусила говорити про себе:"Ногам немає кінця і краю".

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