Популярна українська співачка Світлана Лобода поділилася атмосферним фото з підрослими дочками

Зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, Лобода привітала жінок з Днем матері.

У цей день вона вирішила показати себе не в черговому відвертому образі або сценічному вбранні, а в образі щасливої мами. Як відомо, Лобода поодинці виховує двох дочок-9-річну Єву і дворічну Тільду.

На новому фото співачка позує зі своїми підрослими дівчатками. При цьому всі троє одягнені у все біле. На Єві і Тільді милі платтячка, а сама Лобода вибрала короткий топ і довгу спідницю.

Співачка тримає на руках Тільду, яка відвернулася від камери, а Єва стоїть, притулившись до мами.

"З днем матері нас, милі дівчатка", - підписала кадр Лобода.

Під постом співачки встигла відзначитися українська ведуча Леся Нікітюк.

"Пупсики", - написала вона.

Шанувальники Лободи також почали коментувати пост.

"З Днем матері вас тричі: мама Єви, мама Тільди і мама хітів і неймовірної музики", "коли вже покажете молодшеньку так цікаво, яка вона", "Ви диво мама", "по обличчю Євочки завжди видно, що ви чудова мама!) зі святом!", "Чого вона все дитини свого відвертає?", "Три красуні!",- пишуть люди.

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