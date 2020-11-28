Популярна українська співачка Світлана Лобода змусила чоловіків "кусати лікті", витончено розвалившись в кріслі в прозорому вбранні

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований в Instagram знаменитості.

«А тепер маленька пауза перед Великим вибухом 💃 дві доби знімали новий відеокліп. І мені здається, я знаю чого ви хочете) який бачити мене далі ... то який же ?😉 Яку Lo ви любите? ❤️ Якщо вгадаєш мій наступний образ, подарую свою улюблену прикрасу ... зніму його з себе і подарую. І нехай він стане твоїм амулетом... назавжди", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Лобода позує в «Хижому» прозорому вбранні, зігнувшись прямо в кріслі. Красуня знаменитості привела в» дикий " захват її шанувальників.

"Світлана Сергіївна, легше!», «образ м'якої та ніжної», «королева», «текіла жінка з батогом за спиною», «перлина ви наша», «ніжна і чуттєва», «ви дуже сексуальні», "медуза горгона", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, співачка Світлана Лобода розпалила зухвалим чином на новому фото

38-річна зірка опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, яким довела публіку до екстазу.

Нагадаємо, що Лобода не стрималася і показала свою любов на публіці, несподіване визнання і відео.

А ще Politeka писала, що неприборкана Лобода в непристойному міні влаштувала гарячі танці на сцені.

Також Politeka повідомляла, що грайлива Лобода показала, як грається вечорами в сукні з блискіток.