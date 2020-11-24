Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, похвалилася розкішною фігуркою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала серію фото з відпочинку. Останнім часом Лобода дуже часто буває на курортах, звідки ділиться красивими знімками на тлі моря, пальм і парків атракціонів.

Цього разу співачка опублікувала вечірні фото, на яких позувала в розкішному комбінезоні по фігурці. Світлана вибрала чорний комбінезон, який підкреслив її тонку талію і стрункі довгі ніжки. Пікантності наряду додав виріз на одне плече, який оголив одну руку співачки.

«А як би хотілося зараз вгору і в безкрає небо. Вже скоро...полетимо", - підписала фото зірка.

За короткий час її пост оцінили понад 50 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"З вашими піснями відлітаємо до самого неба, зносить дах", "довгонога дама", "Ногам немає кінця і краю, ви незрівнянні!", "вау яка ви красива Світлана», «чекаємо хіт», «як красиво», «дуже красиві довгі стрункі ніжки», «дуже красива, з нетерпінням чекаємо новий сингл», "ми завжди готові, чекаємо від Вас нову бомбу", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лобода не стрималася і показала свою любов на публіці, несподіване зізнання і відео: "рідна душа".

А ще Politeka писала, що неприборкана Лобода в непристойному міні влаштувала гарячі танці на сцені, кадри.

Також Politeka повідомляла, що грайлива Лобода показала, як грається вечорами в сукні з блискіток:"кожен день, як п'ятниця".