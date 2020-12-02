Известная украинская певица, которая уже долгое время живет в РФ, Светлана Лобода поделилась фотографией из самолета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Лободы в соцсети.

Так, на новых фотографиях певица загадочно смотрит на камеру, демонстрируя элегантный стиль.

"В моих бесконечных путешествиях уют и тепло мне дарят любимые вязаные теплые вещи", - написала она.

На фотографиях можно увидеть звезду в стиле "тотал блэк" - на ней черная кофточка, высоченные черные ботфорды и колготки в сеточку.

Для маникюра певица выбрала яркий красный цвет, прекрасно сочетающийся с черным нарядом. Также на пальцах артистки можно увидеть множество золотых колец.

В комментариях фолловеры певицы отметили, что очень соскучились по ней, и что с нетерпением ждут новый трек.

"Хороша всегда", "Это ваш личный самолетик?", "Супер красавица, я тебя очень сильно люблю", "Светлана Сергеевна, мы очень ждем новый трек", "Вам очень идет такой элегантный стиль", "Куда летим, Света?", "Маник - топ", "Бывает", "Красивая", "Невероятная красавица", "Не грустите", - пишут в комментариях.

Напомним, что сочная Лобода в пикантном комбинезоне заставила говорить о себе: "Ногам нет конца и края".

Как сообщала Politeka, Лобода вся в белом показала своих подросших красавиц-дочерей: "по лицу Евочки видно, что...".

Также Politeka писала, что фигуристая Лобода обнажила хищную натуру, мужчины пускают слюни: "Светлана Сергеевна, полегче!".