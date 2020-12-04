Красотка показала, что такое высший пилотаж

Популярная украинская певица Светлана Лобода покорила фанатов, изогнувшись до неприличия в латексном наряде

Как пишет Politeka, фотографии знаменитость решила опубликовать у себя на странице в Instagram.

«Какой план сейчас в Моей голове?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Лобода позирует лежа в латексном наряде, демонстрируя безупречную формы во всей «красе». Певицу это, как можно заметить, нисколько не смущает, о чем говорят ее «хищные» взгляды на камеру.

«Хоть бы дети не увидели эти фото», «план по захвату сердец поклонников», «план по захвату мира», «супер-фотосессия. Крутейшая и со смыслом», «потрясающая», «вы невероятная умница. Настоящая звезда», «бомбезная», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что известная украинская певица, которая уже долгое время живет в РФ, Светлана Лобода поделилась фотографией из самолета

Так, на новых фотографиях певица загадочно смотрит на камеру, демонстрируя элегантный стиль.

"В моих бесконечных путешествиях уют и тепло мне дарят любимые вязаные теплые вещи", - написала она.

Напомним, что сочная Лобода в пикантном комбинезоне заставила говорить о себе: "Ногам нет конца и края".

Как сообщала Politeka, Лобода вся в белом показала своих подросших красавиц-дочерей: "по лицу Евочки видно, что...".

Также Politeka писала, что фигуристая Лобода обнажила хищную натуру, мужчины пускают слюни: "Светлана Сергеевна, полегче!".