Українська співачка Оля Полякова попросила шанувальників оцінити різницю на фото з різницею в 10 років

Знаменита українка опублікувала в Instagram досить цікаве фото, повідомляє Politeka.net. Оля Полякова позувала на знімках, витягнувши вказівний палець вперед.

У першому кадрі зірка постала з короткою стрижкою. Волосся було укладено наверх. Артистка одягла чорну сукню, нафарбувала губи червоною помадою і завершила образ різними аксесуарами.

На другому знімку блондинка постала з пов'язкою на голові. Вона одягла сукню з глибоким декольте, з якого виставився бюст.

Примітно, що обидва знімки були оброблені "Фотошопом".

"Різниця 10 років! Змінилася?) ",- підписала знімок артистка.

За 20 хвилин пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Впевненіше пальцем тикаєш🤣 🤣 🤣 🤣", " фотошоп творить чудеса)"," фотошоп змінився став більш досконалим😂", "так стала крутіше"," помолодшала🔥", " покращали😍", " ні!!!!😘❤️👍", "😲😲😲 Ось це молодь 😍 красуня в будь-якому віці!", "все така ж лялечка 😍", " змінилася....погляд став більш жорстким...впевненим і цілеспрямованим😜 👍", " сучасну Вас страшно не послухати 😂 погляд змінився)"," ракета, бомба петарда💣 🔥", " звичайно . Люблю вас Оля", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Полякова позувала в облягаючій сукні з розрізами, а також незвичним «вогняним» волоссям.

"Це буде розкішне шоу!!! Чесно, ну це дуже складно, вгадати хто під маскою! А ви б змогли?» - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі захопилися яскравим образом артистки.

Нагадавши, Оля Полякова приголомшила змінами в зовнішності, змусивши навіть колег-зірок ухнути.

Як повідомляла Politeka, різко помолоділа Полякова осідлала коня і звела з розуму королівським чином: "на Аліну Гросу схожа".

Також Politeka писала, що грайлива Полякова приголомшила змінами в зовнішності, як тепер виглядає зірка.