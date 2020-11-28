Такой звезду еще не видели

Популярная украинская певица Оля Полякова восхитила сеть, показав безупречную фигуру в кожаном наряде

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

«Как вам новый образ? Кого напоминаю вам на этот раз)» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии видно побледневшую Олю Полякову в кожаном наряде, одаривая поклонников «ледяным» взглядом. Среди лакнувших оказалась фотограф Соня Плакидюк, которая написала «Это можно выдержать?», а также экс-Nikita Анастасия Кумейко. Она написала «Ухххх ❤️».

Не менее удивлены были и другие поклонники Поляковой, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Леди Гага», «снежная королева», «Мадонна», «Pink», «вау», «Кайли Миноуг», «Агузарову. Что-то такое 😅», «очень шикарный образ!!! Круто, что в Украине есть артисты с такими красивыми и яркими образами», «Светлана Вольнова - лично мне так показалось», «класс! Короткая прическа добавляет молодости и свежести, хотя тебе нечего добавлять», «Онука», «я в восторге», «классный образ», «Шикарно!!!!💋❤️ Очень красиво!», - пишут они.

Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванной.

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