Украинская исполнительница Оля Полякова впечатлила поклонников, представ перед ними в образе «девочки»

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Добрый! #Маска», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Полякова позирует за судейским столом, примеряв маску, которая «омолаживает» и без того идеальное лицо. Поклонники были удивлены переменами во внешности кумира.

«Вау», «офигенная», «королева», «я сразу не узнал тебя, Олечка», «барби», «не узнала», бомбезно круто», «боже, нереальная красотка», «супер, обалдеть. Я не сразу узнала. Образ просто космос», «идеальная блондинка», - пишут они.

Обратим внимание, что среди лакнувших фотографию оказалась и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Оля Полякова похвасталась красотками-дочерями, сделав общий снимок

«Две, которые думают, что они Богини, и одна Алиса точно знает это», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Полякова позирует в окружении своих красавиц-дочерей, при этом Алиса позирует снизу, улыбаясь на камеру «на все 32».

Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванне.

Как сообщала Politeka, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.

Также Politeka писала, что лохматая Оля Полякова показала себя вблизи, заткнув за пояс молодых красоток: «Что это за девчонка?».