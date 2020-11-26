Украинская исполнительница Оля Полякова впечатлила поклонников, представ перед ними в образе «девочки»
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Добрый! #Маска», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Полякова позирует за судейским столом, примеряв маску, которая «омолаживает» и без того идеальное лицо. Поклонники были удивлены переменами во внешности кумира.
«Вау», «офигенная», «королева», «я сразу не узнал тебя, Олечка», «барби», «не узнала», бомбезно круто», «боже, нереальная красотка», «супер, обалдеть. Я не сразу узнала. Образ просто космос», «идеальная блондинка», - пишут они.
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Обратим внимание, что среди лакнувших фотографию оказалась и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Оля Полякова похвасталась красотками-дочерями, сделав общий снимок
«Две, которые думают, что они Богини, и одна Алиса точно знает это», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Полякова позирует в окружении своих красавиц-дочерей, при этом Алиса позирует снизу, улыбаясь на камеру «на все 32».
Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванне.
Как сообщала Politeka, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.
Также Politeka писала, что лохматая Оля Полякова показала себя вблизи, заткнув за пояс молодых красоток: «Что это за девчонка?».