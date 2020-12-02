Украинская певица Оля Полякова удивила перевоплощение для нового образа

Она разместила на странице в соцсети "Инстаграм" фото, на котором предстала с растрепанной хулиганской прической, сообщает Politeka.net. Знаменитость нарядилась в черное платье в белый горошек, фишкой которого стало откровенное декольте. Из украшений Оля Полякова выбрала металлическое ожерелье и сережки с крестами.

Оля Полякова направила палец на камеру и посмотрела взглядом, как с советских агитационных плакатов, чуть приоткрыв рот. Таким движением она закрыла часть своего роскошного бюста, но оставила кусочек, чтобы поклонники полюбовались.

"А ты подготовился к новому году?🤘 (локдауну, кризису, катарсису?)))", - поинтересовалась исполнительница в описании к фото.

Пользователи соцсети прокомментировали перемены во внешности Поляковой и засыпали ее комплиментами:

"Боже, надула те губы, коровище, а бабища то старая уже, опилки сыпятся"; "Эта копия Мадонны, лучше оригинала однако👌"; "Очень крутой образ"; "Королева❤️❤️ вам очень идет такой образ🔥🔥🔥🔥"; "Оля Роковуха"; "Напоминаете Пинк"; "какая вы красивая, глаз невозможно оторвать"; "Оля реально подстриглась????"; "Вы тут на Мадонну ( в лучшие её годы) чем то похожи 🔥"; "Оля, хорошеешь, красотуля"; "Вам очень идет короткая стрижка❤️💣"; "А где ваши волосы?"; "Украинская Мадонна"; "А мне так даже больше нравится прическа!"; "Только одним взглядом убиваете на повал".

Напомним, Оля Полякова огорошила переменами во внешности, заставив даже коллег-звезд ухнуть.

Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Полякова оседлала коня и свела с ума королевским образом

Также Politeka писала, что игривая Полякова ошеломила переменами во внешности, как теперь выглядит звезда.