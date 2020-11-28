Популярная украинская певица Оля Полякова удивила помолодевшим видом в новогоднем образе

Как сообщает Politeka.net, она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" яркое фото, для которого позировала на карусели. Знаменитость очутилась верхом на коне в рельефной куртке телесного цвета с "оторванными" рукавами, ее голову увенчала золотистая корона с длинными шипами.

В таком образе "Королева ночи" погладила лошадку по пластиковой гриве и изобразила кокетливую улыбку. На заднем плане можно заметить девушку в красном, которая сосредоточенно что-то изучает. Вероятно, кадр сделан во время съемок нового клипа или проекта, посвященного наступающим зимним праздникам.

"А мы готовимся к новому году! А вы??? Есть новогоднее настроение?", - поинтересовалась Ольга Полякова в описании.

Пользователи социальной сети оценили новый образ поп-певицы и обратили внимание, что она заметно помолодела:

"Какая Вы красивая ❤️🔥 Молодая"; "Что то не узнать совсем"; "На Алину Гросу похожа ❤️❤️❤️"; "Оля, а это кто? Хорошая девочка, очень 👍"; "Вы похожа на Дорофееву😉 или Дорофеева на вас"; "Что за процедурка? Явно какое-то омоложение было"; "Оля 20 лет назад😆"; "Совсем другая, свежая, красивенная"; "Зашквал красоты от Оли"; "Вас тут не узнать , шикарно 🔥❤️"; "Ой, какая фотка, а на ней красотка! 💖🌹🌺🤩🔥"; "Ну шикарна! Королева"; "Блин, ну зачем так злоупотреблять фильтрами омоложения. Красивая же и так"; "Оле походу понравились линзы, вошла во вкус😉 очень необычные образы".

Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванной.

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