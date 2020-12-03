Украинская певица Оля Полякова попросила поклонников оценить разницу на фото с разницей в 10 лет

Знаменитая украинка опубликовала в Инстаграм довольно любопытное фото, сообщает Politeka.net. Оля Полякова позировала на снимках, вытянув указательный палец вперед.

В первом кадре звезда предстала с короткой стрижкой. Волосы были уложены наверх. Артистка надела черное платье, накрасила губы красной помадой и завершила образ различными аксессуарами.

На втором снимке блондинка предстала с повязкой на голове. Она надела платье с глубоким декольте, из которого выставился бюст.

Примечательно, что оба снимка были обработаны "Фотошопом".

"Разница 10 лет! Изменилась?)", - подписала снимок артистка.

За 20 минут пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Увереннее пальцем тыкаешь 🤣🤣🤣🤣", "Фотошоп творит чудеса)", "Фотошоп изменился стал более совершенным 😂", "Да стала круче", "Помолодела 🔥", "Похорошели 😍", "Нет!!!!😘❤️👍", "😲😲😲 Вот это молодежь 😍 красотка в любом возрасте!", "все такая же куколка 😍", "Изменилась....взгляд стал более жёстким...уверенным и целеустремлённым 😜👍", "Современную Вас страшно не послушать😂 взгляд поменялся)", "Ракета, бомба петарда 💣🔥", "Конечно . Люблю вас Оля", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Полякова позировала в облегающем платье с разрезами, а также непривычными «огненными» волосами.

«Это будет роскошное шоу!!! Честно, ну это очень сложно, угадать кто под маской! А вы бы смогли?» - говорится в сообщении.

Пользователи сети восхитились ярким образом артистки.

Напомним, Оля Полякова огорошила переменами во внешности, заставив даже коллег-звезд ухнуть.

Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Полякова оседлала коня и свела с ума королевским образом: "На Алину Гросу похожа".

Также Politeka писала, что игривая Полякова ошеломила переменами во внешности, как теперь выглядит звезда.