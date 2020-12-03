Легендарна супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі вразила пружними формами в майці з вирізом
Відповідні знімки зі знаменитістю були опубліковані на фан-сторінці зірки в Instagram, передає Politeka.
Так, на фотографії Ратаковскі позує в облягаючій майці з декольте, здивувавши розкішними формами у всій красі. Красуня вирішила поправити волосся, при цьому таким чином, щоб нею милувалися шанувальники.
На іншій фотографії Ратаковскі позує в облягаючій майці, яка максимально підкреслює її й без того розкішну фігуру.
Шанувальники знаменитої моделі активно лайкали фотографії з кумиром, хоча і не поспішали їх коментувати.
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До цього ми розповідали, що модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі завоювала серця шанувальників не тільки завдяки таланту, але і фігурі
Шанувальники із задоволенням згадують старі образи моделі, ділячись її знімками у відповідних акаунтах в Instagram. В одній з фан-груп з'явилося фото знаменитості, на якому вона позує в цікавому вбранні. Красуня одягла топік зі значним декольте.
З вбрання чи не вискакував пишний бюст, чому фото вийшло дуже спокусливим, а зірка гідна заздрості.
Нагадавши, вагітна Ратаковскі з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.
Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковскі без одягу прикрила бюст квіточкою.