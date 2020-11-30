Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски завоевала сердца поклонников не только благодаря таланту, но и фигуре

Звезда в прошлом месяце объявила о беременности и уже публикует фото, на которых демонстрирует округлившийся живот, пишет Politeka.net.

Поклонники с удовольствием вспоминают старые образы модели, делясь ее снимками в соответствующих аккаунтах в Инстаграм. В одной из фан-групп появилось фото знаменитости, на котором она позирует в интересном наряде. Красотка надела топик с внушительным декольте.

Из наряда едва ли не выскакивал пышный бюст, отчего фото получилось очень соблазнительным, а звезда достойна зависти.

Блестящее украшение на шее привлекало внимание не меньше.

Короткие шортики были настолько "мини", что еле ли скрывали от взглядов упругие ягодицы красотки.

Макияж с акцентом на глаза отлично подчеркивал красоту Ратаковски.

За 12 часов пост собрал более 100 лайков и немного комментариев в виде смайликов.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски лежала на кровати в полупрозрачном платье с красивой вышивкой. Вырезы по бокам придавали образу особой пикантности. Было заметно, что модель решила не надевать белья, а ее прелести могли выскочить.

Кроме того, юбка платья имела разрез, из которого выставилась красивая стройная ножка.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски стояла у серой невзрачной стены. Ее прическа - мокрая укладка, смотрелась очень эффектно.

Платье держалось на тончайших бретельках, которые едва не съезжали с плеч, что придавало образу особой пикантности. В общем, наряд со смелым декольте сидел прекрасно.

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.

Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.