Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски завоевала сердца поклонников не только благодаря таланту, но и фигуре
Звезда в прошлом месяце объявила о беременности и уже публикует фото, на которых демонстрирует округлившийся живот, пишет Politeka.net.
Поклонники с удовольствием вспоминают старые образы модели, делясь ее снимками в соответствующих аккаунтах в Инстаграм. В одной из фан-групп появилось фото знаменитости, на котором она позирует в интересном наряде. Красотка надела топик с внушительным декольте.
Из наряда едва ли не выскакивал пышный бюст, отчего фото получилось очень соблазнительным, а звезда достойна зависти.
Блестящее украшение на шее привлекало внимание не меньше.
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Короткие шортики были настолько "мини", что еле ли скрывали от взглядов упругие ягодицы красотки.
Макияж с акцентом на глаза отлично подчеркивал красоту Ратаковски.
За 12 часов пост собрал более 100 лайков и немного комментариев в виде смайликов.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски лежала на кровати в полупрозрачном платье с красивой вышивкой. Вырезы по бокам придавали образу особой пикантности. Было заметно, что модель решила не надевать белья, а ее прелести могли выскочить.
Кроме того, юбка платья имела разрез, из которого выставилась красивая стройная ножка.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски стояла у серой невзрачной стены. Ее прическа - мокрая укладка, смотрелась очень эффектно.
Платье держалось на тончайших бретельках, которые едва не съезжали с плеч, что придавало образу особой пикантности. В общем, наряд со смелым декольте сидел прекрасно.
Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.
Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.