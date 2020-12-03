Легендарная супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила упругими формами в майке с вырезом

Соответствующие снимки со знаменитостью были опубликованы на фан-странице звезды в Instagram, передает Politeka.

Так, на фотографии Ратаковски позирует в облегающей майке с декольте, изумив роскошными формами во всей красе. Красотка решила поправить волосы, при этом таким образом, чтобы ней любовались поклонники.

На другой фотографии Ратаковски позирует в облегающей майке, которая максимально подчеркивает ее и без того роскошную фигуру.

Поклонники знаменитой модели активно лайкали фотографии с кумиром, хотя и не спешили их комментировать.

До этого мы рассказывали, что модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски завоевала сердца поклонников не только благодаря таланту, но и фигуре

Поклонники с удовольствием вспоминают старые образы модели, делясь ее снимками в соответствующих аккаунтах в Инстаграм. В одной из фан-групп появилось фото знаменитости, на котором она позирует в интересном наряде. Красотка надела топик с внушительным декольте.

Из наряда едва ли не выскакивал пышный бюст, отчего фото получилось очень соблазнительным, а звезда достойна зависти.

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.

Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.