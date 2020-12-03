Відома українська співачка Ірина Білик показала себе в образі старої бабці
Як передає Politeka, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram.
Так, в акаунті Білик з'явилось відео, на якому співачка "приміряла" на себе маску, яка сильно змінює обличчя, створюючи враження, що ми бачимо людину дуже похилого віку.
"Ой-ой-ой! Хто хоче побачити, як буде виглядати Ірина Білик років через 100? Мої малятка, включайте тік-ток", - сказала вона.
Також зірка зізналась, що завжди мріяла бути артисткою театру.
"Завжди хотіла грати в театрі. І не банальних красунь і чарівниць, а комедійних персонажів. Що скажете, може змінити амплуа?" - запитала зірка у фоловерів.
В коментарях не всі оцінили почуття гумору Білик, а дехто навіть підколов, що співачка вже зараз майже так і виглядає.
"Ви вже так виглядаєете", "Не всі вмають над собою жартувати! Бомбезна!", "Ви прекрасні будете і через 100 років!", "Ще пара операцій, і ви будете так виглядати. І не треба тут триндіти, що Білик красуня. Перед словом "красуня" треба дописувати "була", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Ірина Білик вперше розповіла про страшний діагноз, як у Жанни Фріске: "зробили операцію і повідомили...".
Популярні новини заразПоказати ще
Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" пішов на зухвалий обман, Могилевська мовчати не стала: "Тепер ясно..."
Молодша донька Брежнєвої росте схожою на Меладзе, ось це поворот: "Красивіша за маму буде"
Мітяй зі "Сватів" похвалився своєю реальною дружиною, Буханкіній такі форми і не снилися: "Яка красива..."
Трагедія розділила життя Євгена Кошового з "Квартал 95" на до і після: "Ми навіть не встигли поговорити..."
Як повідомляла Politeka, Коляденко перервав мовчання і приголомшив одкровеннями про життя з Білик: "було відчуття, що я...".
Також Politeka писала, що 50-річна Білик показала "понівечене" обличчя, такою співачку ще не бачили.