Відома українська співачка Ірина Білик показала себе в образі старої бабці

Як передає Politeka , зірка поділилася новим постом у своєму Instagram.

Так, в акаунті Білик з'явилось відео, на якому співачка "приміряла" на себе маску, яка сильно змінює обличчя, створюючи враження, що ми бачимо людину дуже похилого віку.

"Ой-ой-ой! Хто хоче побачити, як буде виглядати Ірина Білик років через 100? Мої малятка, включайте тік-ток", - сказала вона.

Також зірка зізналась, що завжди мріяла бути артисткою театру.

"Завжди хотіла грати в театрі. І не банальних красунь і чарівниць, а комедійних персонажів. Що скажете, може змінити амплуа?" - запитала зірка у фоловерів.

В коментарях не всі оцінили почуття гумору Білик, а дехто навіть підколов, що співачка вже зараз майже так і виглядає.

"Ви вже так виглядаєете", "Не всі вмають над собою жартувати! Бомбезна!", "Ви прекрасні будете і через 100 років!", "Ще пара операцій, і ви будете так виглядати. І не треба тут триндіти, що Білик красуня. Перед словом "красуня" треба дописувати "була", - пишуть у коментарях.