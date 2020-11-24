Відома українська співачка Ірина Білик показала себе в несподівано ніжному образі

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram.

На опублікованому фото Білик показала себе крупним планом. Співачка позує перед камерою в рожевому вбранні, яке видно лише частково. При цьому прямо перед обличчям зірки можна помітити шматок повітряної, напівпрозорої тканини на зразок фатину.

Для цього фото Білик підкреслила свої очі вечірнім макіяжем в рожевих тонах, а губам надала нейтральний відтінок за допомогою помади. Завершила її образ акуратна укладання з легкими хвилями.

"Рожевий - це колір ніжності або підступного зваблювання?",- поцікавилася співачка у своїх передплатників.

У коментарях тут же почали відповідати на це питання.

"Чарівна фея", "ніжність", "чарівне фото!", "Це два в одному. Ніжна підступність. А якщо серйозно, колір ніжності", "класне фото супер!", "Ніжна троянда", "якщо на вас Ірина то це ніжність, легкість...", "Рожевий-колір ніжності, легкості, тяжіння, чарівності...", "Які очі", "Іра, завжди різна, але завжди красива, жіночна, ніжна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Білик розповіла деталі свого страшного діагнозу.

За словами артистки, лікарі ставили їй "майже онкологію". Вона розповіла, що перед другими пологами їй зробили операцію і після неї сказали, якщо вона народить - у неї будуть проблеми, як у Жанни Фріске.

На запитання ведучої, чи була це онкологія, Ірина відповіла, що "майже так".

Нагадаємо, Ірина Білик вперше розповіла про страшний діагноз, як у Жанни Фріске: "зробили операцію і повідомили...".

Як повідомляла Politeka, Коляденко перервав мовчання і приголомшив одкровеннями про життя з Білик: "було відчуття, що я...".

Також Politeka писала, що 50-річна Білик показала "понівечене" обличчя, такою співачку ще не бачили.