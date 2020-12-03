Известная украинская певица Ирина Билык показала себя в образе старой бабки

Как передает Politeka, звезда поделилась новым постом в своем Instagram.

Так, в аккаунте Билык появилось видео, на котором певица "примерила" на себя маску, которая сильно меняет лицо, создавая впечатление, что мы видим перед собой человека очень пожилого возраста.

"Ой-ой-ой! Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100? Мои малышки, включайте тик-ток", - сказала она.

Также звезда призналась, что всегда мечтала быть артисткой театра.

"Всегда хотела играть в театре. И не банальных красавиц и волшебниц, а комедийных персонажей. Что скажете, может сменить амплуа?" - спросила звезда у фолловеров.

В комментариях не все оценили чувство юмора Билык, а кое-кто даже подколол, что певица уже сейчас почти так и выглядит.

"Вы уже так выглядите", "Не все умают над собой подшучивать! Бомбезная!", "Вы прекрасны будете и через 100 лет!", "Еще пара операций, и вы будете так выглядеть. И не надо тут трындеть, что Билык красавица. Перед словом "красавица" надо дописывать "была", - пишут в комментариях.