Известная украинская певица Ирина Билык показала себя в образе старой бабки
Как передает Politeka, звезда поделилась новым постом в своем Instagram.
Так, в аккаунте Билык появилось видео, на котором певица "примерила" на себя маску, которая сильно меняет лицо, создавая впечатление, что мы видим перед собой человека очень пожилого возраста.
"Ой-ой-ой! Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100? Мои малышки, включайте тик-ток", - сказала она.
Также звезда призналась, что всегда мечтала быть артисткой театра.
"Всегда хотела играть в театре. И не банальных красавиц и волшебниц, а комедийных персонажей. Что скажете, может сменить амплуа?" - спросила звезда у фолловеров.
В комментариях не все оценили чувство юмора Билык, а кое-кто даже подколол, что певица уже сейчас почти так и выглядит.
"Вы уже так выглядите", "Не все умают над собой подшучивать! Бомбезная!", "Вы прекрасны будете и через 100 лет!", "Еще пара операций, и вы будете так выглядеть. И не надо тут трындеть, что Билык красавица. Перед словом "красавица" надо дописывать "была", - пишут в комментариях.
Напомним, Ирина Билык впервые рассказала о страшном диагнозе, как у Жанны Фриске: "сделали операцию и сообщили...".
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Как сообщала Politeka, Коляденко прервал молчание и огорошил откровениями о жизни с Билык: "было ощущение, что я...".
Также Politeka писала, что 50-летняя Билык показала "изуродованное" лицо, такой певицу еще не видели.