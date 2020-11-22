Дмитрий Коляденко сделал признание о жизни и отношениях с бывшей женой Ириной Билык и рассказал подробности о ней
Так, он признался, что обе его экс-супруги, включая первую жену - хореографа и телережиссера Елену Коляденко, были сильными и целеустремленными личностями. На их фоне он чувствовал себя подкаблучником.
Об этом он рассказал в рамках программы "Ж F*CKTOR" на YouTube-канале Люкс ФМ, передает РБК Украина.
"Они больше зарабатывали, больше покупали домов, больше понимают в бизнесе. У меня было ощущение, что я какой-то подкаблучник. Мне говорили: купи еду, вынеси мусор", - пояснил артист.
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Шоумен отметил, что с удовольствием поддерживал Ирину Билык в ее стремлениях, задумках и начинаниях. В то же время он признал, что был подвержен приступам ревности.
"Я за то, чтобы девочка была не дома. Я сам прекрасно готовлю, убираю. Когда моя половинка хочет круто работать и радовать других, для меня это только счастье. Я сначала Билык все разрешал, а потом ревновать начал", - вспомнил Коляденко.
Напомним, что Коляденко и Билык на протяжении 4 лет строили отношения в гражданском браке. Хореограф публично признавался ей в любви и прямо на сцене предложил официально оформить отношения. Однако в 2006 году роман завершился громким скандалом, который звезды за много лет сумели погасить.
Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами.
Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео.
Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.