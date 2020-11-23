Певица Ирина Билык напугала публику неожиданным признанием
Как передает Politeka.net, 50-летняя звезда рассказала детали своего страшного диагноза в программе "Зірковий шлях".
По словам артистки, врачи ставили ей "почти онкологию". Она рассказала, что перед вторыми родами ей сделали операцию и после нее сказали, если она родит - у нее будут проблемы, как у Жанны Фриске.
"Я должна была сама родить... И потом мне сделали операцию - конечно, об этом ни в каких интервью артисты никогда не рассказывают... Когда мне сделали операцию, сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я еще нужна своему народу и не буду рисковать", - поделилась Билык.
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На вопрос ведущей, была ли это онкология, Ирина ответила, что "почти да"
"Я послушала врачей и не жалею", - подытожила певица.
Напомним, артистка стала мамой во второй раз три года назад, родив сына Табриза. Старшему ее сыну Глебу уже 21.
Ранее мы сообщали, Билык обескуражила внешностью в гриме и парике - звезда изобразила из себя мертвую невесту на Хэллоуин.
Темные круги вокруг глаз с синей каймой, "порванный" рот и черный нос, а также пышный венок - Ирину загримовали так, что трудно признать в этом "чудище" артистку.
«Зачем такое делать с собой?», «Королева ночи», «Ого, оригинальный у Вас костюм», «Шикарно», «Круто», «Супер», «Страшно красивая», «Крутой грим! Очень красиво», - отреагировали поклонники.
Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".
Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.