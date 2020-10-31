Поп-дива украинской эстрады, 50-летняя Ирина Билык примеряла образ мертвой невесты

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала серию фото, на которых позировала в гриме и парике. Артистка выбрала образ мертвой невесты, который ей помогли воплотить в жизнь.

Билык буквально «изуродовала» лицо черными ободками вокруг глаз, носом-костяшкой и красными губами с черными вставками. Кроме этого, певица надела парик с фиолетовым отливом, который украсила венком из черных цветов и розовых цветов. Образ артистка дополнила перчатками скелета.

«Страшный праздник для Страшно-Красивых людей», - подписала фото звезда.

Она также опубликовала видео, на котором кривлялась и выпячивала глаза, что выглядело довольно жутко.

За короткое время пост Билык оценило почти 2 тысячи человек. В комментариях ей оставили много отзывов, как приятных, так и не очень.

«Зачем такое делать с собой?», «Королева ночи», «Ого, оригинальный у Вас костюм», «Шикарно», «Круто», «Супер», «Страшно красивая», «Крутой грим! Очень красиво», «"Красоту" (именно в кавычках) ничем не испортишь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Билык не перестает радовать поклонников внешним видом. Недавно она примеряла на себя образ из книги модного автора Николаса Димитрова «Дилер Реальности».

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео: «Не входило в планы…».

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.