Зірка показала, як проводить час з подругою

Учасниця популярного українського дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха блиснула шикарною фігурою в блакитному топіку-маєчці

Зірка зараз знаходиться в Дубаї, звідки поділилася знімками й враженнями, передає Politeka.net. Співачка відпочила разом з подругою в розважальному парку Global Villagе.

Вікторія одягла голубенький топ-майку, який підкреслив її груди, а також дозволив поглянути на пружний животик. Зверху красуня одягла жакет, який пізніше зняла, присівши на "королівське" крісло. Витончений ланцюжок виблискував на шиї і послужив відмінним доповненням до образу.

Також артистка одягла сині брючки, ідеально сіли по фігурі.

В одному з кадрів співачка позувала з красивими коктейлями в руках.

"У Дубаях святкують День освіти 📚 🖍 🧮 📐ОАЕ, а ми потрапили на масштабний ярмарок, який щорічно проходить в розважальному парку Global Village, такий собі дубайленд!!!😄🇦🇪



Місцеві жителі відзначають з великим розмахом-фестивалями, розвагами, феєрверком🎆 🎇.

Дивовижне місто, просочене емоціями і шармом! Іншого такого немає у всьому світі! 😍 🌍 ",- написала Вікторія.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Гарного тобі відпочинку, красуня😍 😍 😍 😍","👍 👍 це мега круто🌹🌹🌹💋", "💕💕💕золотце, прекрасного відпочинку", " Супер!!!! Відпочинь і за мене будь ласка!!!! ❤ ️ ", "Все це класно, але бережіть себе, стільки народу.🌹 🌹 🌹 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Вікторія Смеюха відпочивала в турецькому місті Кемер. Між прогулянками і загорянням вона не забувала про заняття спортом. На знімках Віка хвацько стрибає на батутах разом з іншими відпочиваючими.

Нагадавши, Віка з "НеАнгелів" підкорила шикарним виглядом в червоному.

А ще Politeka писала, що фігуриста Віка з "НеАнгелів" в яскравому бікіні побешкетувала біля басейну.

Також Politeka повідомляла, що Віка з "НеАнгелів" показала, як треба позувати в крихітному купальнику.