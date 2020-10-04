Известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы" устроила яркую фотосессию на море

Как известно, сейчас знаменитость наслаждается отдыхом на курорте в Турции. Артистка регулярно делиться с поклонниками свежими снимками в Инстаграм, а также рассказывает им о своих впечатлениях и что обожает делать больше всего на отдыхе.

Так, Виктория обнародовал серию фотографий, на которых засветила свою безупречную фигуру, сидя на водном мотоцикле. Красотка потрясла своей фирменной улыбкой и похвасталась ровным загаром в зеленом мокром бикини.

«Я обожаю водить скутер на пределе 🌊 🔥🔥🔥🏁

Если что-то и делаю, то увлекаюсь им ото всей души!😄✊🏻», - рассказала фанатам Смеюха.

Надо сказать, что пользователям сети пришлись по душе новые фотографии и они стали комментировать внешность певицы, а также желать ей хорошо отдохнуть.

«Супер!!!!! Молодец», «Не знаю кто это? но ж*па ниче так пойдет», «Бомба», «Девушка можно с вами?)))👍😅😅😍», «Хорошо отдохнуть», - написали в сети.

Ранее мы рассказывали о том, что Виктория поделилась снимком, на котором позировала в голубом платье и без белья. Смеюха соблазнительно спустила бретельку наряда, делая снимок чувственным и соблазнительным. Волосы у Виктории были распущены, а сама певица смотрела прямо в объектив камеры, позируя на фоне бесконечного моря.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.

А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна.

Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.