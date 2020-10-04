Известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы" устроила яркую фотосессию на море
Как известно, сейчас знаменитость наслаждается отдыхом на курорте в Турции. Артистка регулярно делиться с поклонниками свежими снимками в Инстаграм, а также рассказывает им о своих впечатлениях и что обожает делать больше всего на отдыхе.
Так, Виктория обнародовал серию фотографий, на которых засветила свою безупречную фигуру, сидя на водном мотоцикле. Красотка потрясла своей фирменной улыбкой и похвасталась ровным загаром в зеленом мокром бикини.
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«Я обожаю водить скутер на пределе 🌊 🔥🔥🔥🏁
Если что-то и делаю, то увлекаюсь им ото всей души!😄✊🏻», - рассказала фанатам Смеюха.
Надо сказать, что пользователям сети пришлись по душе новые фотографии и они стали комментировать внешность певицы, а также желать ей хорошо отдохнуть.
«Супер!!!!! Молодец», «Не знаю кто это? но ж*па ниче так пойдет», «Бомба», «Девушка можно с вами?)))👍😅😅😍», «Хорошо отдохнуть», - написали в сети.
Ранее мы рассказывали о том, что Виктория поделилась снимком, на котором позировала в голубом платье и без белья. Смеюха соблазнительно спустила бретельку наряда, делая снимок чувственным и соблазнительным. Волосы у Виктории были распущены, а сама певица смотрела прямо в объектив камеры, позируя на фоне бесконечного моря.
Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.
А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна.
Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.