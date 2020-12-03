Звезда показала, как проводит время с подругой

Участница популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха сверкнула шикарной фигурой в голубом топике-маечке

Звезда сейчас находится Дубае, откуда поделилась снимками и впечатлениями, передает Politeka.net. Певица отдохнула вместе с подругой в развлекательном парке Global Villagе.

Виктория надела голубенький топ-майку, который подчеркнул ее грудь, а также позволил взглянуть на упругий животик. Сверху красотка надела жакет, который позже сняла, присев на "королевское" кресло. Изящная цепочка сверкала на шее и послужила отличным дополнением к образу.

Также артистка надела синие брючки, идеально пришедшиеся по фигуре.

В одном из кадров певица позировала с красивыми коктейлями в руках.

"В Дубаях празднуют День образования 📚🖍🧮📐ОАЭ, а мы попали на масштабную ярмарку, которая ежегодно проходит в развлекательном парке Global Village​, такой себе Дубайленд!!!😄🇦🇪



Местные жители отмечают с большим размахом- фестивалями, развлечениями, фейерверком 🎆 🎇 .

Удивительный город, пропитанный эмоциями и шармом! Другого такого нет во всем мире! 😍🌍", - написала Виктория.

За час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Хорошего тебе отдыха, красотка😍😍😍😍", "👍👍это Мега Круто🌹🌹🌹💋", "💕💕💕золотце, прекрасного отдыха", "Супер!!!! Отдохни и за меня, пожалуйста!!!! ❤️", "Всё это классно, но берегите себя, столько народу.🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.

Напомним, Виктория Смеюха отдыхала в турецком городе Кемер. Между прогулками и загоранием она не забывала о занятиях спортом. На снимках Вика лихо прыгает на батутах вместе с другими отдыхающими.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.

А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна.

Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.