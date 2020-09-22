Украинская певица и участница дуэта «НеАнгелы», Виктория Смеюха, покорила яркой внешностью в красном

Не секрет, что красотка обладает невероятной внешностью, которой не грех похвастаться в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, на одних из последних снимков Виктория позировала, присев на корточки.

Звезда надела красный топ и светлые брюки. Сверху на ней была легкая куртка с узорами.

Макияж певицы - с акцентом на пухлые губы. Артистка поднесла к лицу пальцы с ярким маникюром. Красивое колечко с камушками блестело на солнечных лучах.

Виктория присела возле клумбы рядом с растениями она улыбалась и выглядела счастливо.

"Мы не можем быть одинаковыми в течение всей жизни, даже в течение одного дня мы меняемся. Важный вопрос📍 А что вами движет продвигаться вперед?😍", - написала Виктория.

За 20 минут пост собрал более 700 лайков и много комментариев.

"Конечный итог!", "Ты глянь, какая Цаца 🤣😂👍🤙", "Обворожительная красотка. ❤️", "Как хочется вас увидеть и сделать с вами фотку 😭🤤😔😍", "Очень-очень-очень красивая. Красный к лицу❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Виктория Смеюха позировала на одном из столичных пляжей, расположенном в Киеве. Для отдыха певица выбрала крохотный купальник бирюзового цвета, который дополнила очками.

Ранее мы писали, что Виктория Смеюха в тесном купальнике похвасталась, как умеет крутить «обруч», который на самом деле является надувным кругом в виде большого пончика. В какой-то момент знаменитость решила присесть, засветив на камеру идеальную фигуру.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике

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