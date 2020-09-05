Популярная украинская певица и участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха похвасталась фигурой в открытом купальнике

Звезда поделилась новым селфи в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото певица позирует перед зеркалом в синем купальнике-бикини. Крошечный наряд позволяет ей показать свою идеальную фигуру во всех подробностях. Смеюха слегка облокотилась на стену, продемонстрировав соблазнительный изгиб между талией и бедрами.

Артистка оставила волосы распущенными, а свой образ дополнила ярким макияжем с акцентом на розовые губы.

«Для плавания способность ВЫТЯГИВАТЬСЯ и держать прямую линию крайне важна», - подписала фото певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать новый пост.

«Маленькая красавица. Уважаю Вас за то, что следите за собственным телом, и вдохновляете других заниматься спортом», «Очень хорошая фигура а талант не хуже!», «Богиня», «Какой ангелочек перед нами», «шикарная фигура», «Идеальная женщина и до безумия красивая девочка», «Вика, пора потеснить моделей на UFW как минимум , а там и Victoria 's Secret заплачут», - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что Смеюха просто свела с ума формами на пляже, стоя в воде.

Певица надела маленькое белое бикини на тонких бретельках. Красотка стояла к камере полубоком, немного прикрывая рукой грудь.

При этом нельзя не отметить упругие ягодицы звезды. Крохотные плавочки едва держались на бедрах, а завязочки придавали образу еще больше пикантности.

Напомним, горячая Вика из "НеАнгелов" сверкнула вкусным декольте, доказав, что она королева.

Как сообщала Politeka, Вика из "НеАнгелов" разгорячила идеальным телом в микроскопическом бикини.

Также Politeka писала, что Смеюха из «НеАнгелов» взбудоражила фантазию, показавшись в облегающем наряде.