Так умеет только она

Популярная украинская исполнительница Виктория Смеюха из группы «НеАнгелы» похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Смеюха позирует на одном из столичных пляжей, расположенном в Киеве. Для отдыха певица выбрала крохотный купальник бирюзового цвета, который дополнила очками.

Уточним, что снимала певицу ее подружка, а вместе с собой они решили взять маленького белого шпица.

Однако поклонников Смеюха лишила возможности высказаться о красоте ее фигуры, выбросив кадры у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица и участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха похвасталась фигурой в открытом купальнике.

На фото певица позирует перед зеркалом в синем купальнике-бикини. Крошечный наряд позволяет ей показать свою идеальную фигуру во всех подробностях. Смеюха слегка облокотилась на стену, продемонстрировав соблазнительный изгиб между талией и бедрами.

Артистка оставила волосы распущенными, а свой образ дополнила ярким макияжем с акцентом на розовые губы.

Напомним, горячая Вика из "НеАнгелов" сверкнула вкусным декольте, доказав, что она королева.

Как сообщала Politeka, Вика из "НеАнгелов" разгорячила идеальным телом в микроскопическом бикини.

Также Politeka писала, что Смеюха из «НеАнгелов» взбудоражила фантазию, показавшись в облегающем наряде.