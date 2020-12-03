Французька модель Тілан Блондо, яка володіє титулом найкрасивішої дівчинки у світі, спокусила "хижим" поглядом зблизька

Як розповідає Politeka, фотографіями красуня вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

Так, модель позує в сорочці, демонструючи на камеру «хижий» погляд у всій красі. Доповнити образ знаменитість вирішила крихітними сережками й практично непомітним макіяжем.

Попри те, що фотографії не були як-небудь підписані, шанувальники Блондо прийшли в «дикий» захват від побаченого.

"Це занадто гаряче», «вау, така мила», «о боже, Ти виглядаєш неймовірно», «ти настільки красива, що зводиш мене з розуму», "обожнюю твій новий образ", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що знаменита французька модель і актриса Тілан Блондо підкорила красою в розкішних образах для нової фотосесії.

19-річна красуня, яка встигла прославитися ще в дитинстві як «найкрасивіша дівчинка у світі», поділилася кадрами з бекстейджу нових зйомок у своєму Instagram.

Для нової фотосесії Тілан приміряла на себе відразу кілька розкішних образів. Так, вона позувала на високих сходах в пишній червоній сукні зі спущеними плечима і глибоким декольте. Її образ доповнюють численні золоті прикраси, гламурна укладка і томний макіяж.

Нагадавши, найкрасивіша дівчинка у світі в дірявому одязі вразила наповал зухвалою красою.

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка у світі похвалилася декольте до пояса.

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