Французская модель Тилан Блондо, которую прозвали самой красивой девочкой в мире, показала своего пушистого друга

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в черных джинсах с дырками и голубой футболке. Тилан сидела среди зеркал, а рядом с ней красовался пушистый пес. Также модель взяла собаку в руки и позировала с ней в обнимку.

«21 собака», - подписала снимок Тилан, намекая на эффект в зеркале, который получился на фото.

За два часа пост модели собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ей и ее псу оставили массу комплиментов. Накидка собаки многим напомнила плащ супергероя.

«Королева», «Дикая роза», «Мило», «Настоящий тасманский лев. С его плащом Бэтмена я уверен, что он преследует воров по ночам, когда вы спите», «Я люблю тебя», «Красивая», «Это такой красивый снимок! Я люблю это!», «Ты лучшая в Instagram», «Ваша собака классная! Он - часть семьи Бэтмена со своим плащом!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо показала мрачный образ. Звезда позировала в черной толстовке, спрятав голову под капюшоном так, что видно было только лицо и несколько локонов, которые выбились наружу.

Напомним, что Тилан Блондо устроила «грязную» фотосессию прямо в самолете: «Молодец, нашла место!».

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо похвасталась декольте до пояса: "Beautiful babygirl".

Также Politeka писала, что Тилан Блондо скинула белье, посветив великолепным телом: «Никаких улыбок».