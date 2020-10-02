Французская модель Тилан Блондо, которую прозвали самой красивой девочкой в мире, показала своего пушистого друга
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в черных джинсах с дырками и голубой футболке. Тилан сидела среди зеркал, а рядом с ней красовался пушистый пес. Также модель взяла собаку в руки и позировала с ней в обнимку.
«21 собака», - подписала снимок Тилан, намекая на эффект в зеркале, который получился на фото.
За два часа пост модели собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ей и ее псу оставили массу комплиментов. Накидка собаки многим напомнила плащ супергероя.
«Королева», «Дикая роза», «Мило», «Настоящий тасманский лев. С его плащом Бэтмена я уверен, что он преследует воров по ночам, когда вы спите», «Я люблю тебя», «Красивая», «Это такой красивый снимок! Я люблю это!», «Ты лучшая в Instagram», «Ваша собака классная! Он - часть семьи Бэтмена со своим плащом!», - пишут пользователи сети.
Любовница Тарзана со слезами на глазах удивила признанием, Королевой это не понравится: "Порывай возвели в лик святых..."
Трамвай с пассажирами разбился в Одессе, вагон всмятку: кадры аварии
Синоптики ошеломили прогнозом на месяц, будет до +35°С: "Начиная с 8 октября..."
"Это подло, удалите!": в сеть слили унизительные фото отдыхающей Пугачевой, такой ее мало кто видел
Ранее мы писали, что Тилан Блондо показала мрачный образ. Звезда позировала в черной толстовке, спрятав голову под капюшоном так, что видно было только лицо и несколько локонов, которые выбились наружу.
Напомним, что Тилан Блондо устроила «грязную» фотосессию прямо в самолете: «Молодец, нашла место!».
Как сообщала Politeka, Тилан Блондо похвасталась декольте до пояса: "Beautiful babygirl".
Также Politeka писала, что Тилан Блондо скинула белье, посветив великолепным телом: «Никаких улыбок».