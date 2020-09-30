19-летняя французская фотомодель и актриса Тилан Лина Роуз Блондо похвасталась новым стильным образом

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм девушки.

Напомним, Тилан – одна из самых высокооплачиваемых моделей на планете. Свою карьеру девушка начала, когда ей было всего четыре года. Когда девочке исполнилось 10 лет, ее снимки, обнародованные в Vogue, вызвали бурю эмоций. Журнал в то время из-за слишком пикантных снимков девочки обвинили в растлении малолетних.

На протяжении ряда лет Блондо была лицом всемирно известных брендов (Lacoste, Hugo Boss, Ralph Lauren Paul & Joe Sister и других). На сегодняшний день фотомодель работает с Chanel, H&M, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris.

Сейчас девушка похвасталась новым образом. На снимке Тилан в откровенной черной блузке, абсолютно не скрывающей ее грудь, рукава у блузки полупрозрачные, открывающие идеальные руки девушки.

"Большое спасибо за это прекрасное шоу Большое спасибо за это чудесное платье😍😍!!! И спасибо моей команде ммм", – подписала фотографию модель.

Фанаты по достоинсту оценили смелый образ девушки, осыпав ее лайками и восторженными комментариями.

Ранее мы писали, что Американская фитнес-модель Лекси Кай восхитила образом ковбойши с пикантного ракурса. Фитнес-модель стала знаменита относительно недавно, тем не менее девушка успела заключить контракт с несколькими фирмами на рекламу одежды и продукции для спортсменов. При этом Лекси также продолжает заниматься, чтобы быть в форме, как и всегда.

Низкорослая блондинка смогла превратиться из нескладного подростка в настоящую красавицу, поэтому она сама уверена: нужно просто следовать своей цели и верить в себя. Теперь Лекси с удовольствием показывает свои преображения и иногда позволяет себе немного больше – взбудоражить выходками в бикини.

В бежевом бикини с тонкими завязками на бедрах, цветном болеро небесно-голубого цвета с длинным рукавом и соломенной шляпе она выглядела очень провокационно. Лекси повернулась к объективу спиной и показала таким образом формы «как у Ким».

Напомним, распутная Кайли Дженнер без лифчика и штанов посветила налитыми "персиками": "Богиня соблазна".

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