Знаменитая французская модель и актриса Тилан Блондо покорила красотой в роскошных образах для новой фотосессии

19-летняя красотка, успевшая прославиться еще в детстве как «самая красивая девочка в мире», поделилась кадрами с бэкстейджа новых съемок в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Для новой фотосессии Тилан примерила на себя сразу несколько роскошных образов. Так, она позировала на высокой лестнице в пышном красном платье со спущенными плечами и глубоким декольте. Ее образ дополняют многочисленные золотые украшения, гламурная укладка и томный макияж.

Еще на нескольких фото Блондо запечатлена в полупрозрачном черном наряде, под которым явственно просвечивает нижнее белье. Так, на одном из снимков можно заметить под платьем блестящий черный бюстгальтер красотки.

Судя по этим кадрам, малышка и правда подросла и теперь может себе позволить более взрослые образы. Ее поклонники активно поддерживают модель в комментариях, не уставая писать ей комплименты.

Ранее мы сообщали, что Блондо опубликовала фото, на котором предстала в черных джинсах с дырками и голубой футболке. Тилан сидела среди зеркал, а рядом с ней красовался пушистый пес. Также модель взяла собаку в руки и позировала с ней в обнимку.

«21 собака», - подписала снимок Тилан, намекая на эффект в зеркале, который получился на фото.

Напомним, самая красивая девочка в мире в дырявой одежде сразила наповал дерзкой красотой: «Дикая роза».

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире похвасталась декольте до пояса.

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире соблазнила глубоким декольте и дерзким взглядом: «Неземная».