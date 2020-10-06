19-летняя французская фотомодель и актриса Тилан Блондо взбудоражила неземной красотой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото. На снимке Тилан, которую с детства прозвали самой красивой девочкой в мире, позировала в весьма соблазнительном образе. На ней был надет черный пиджак. Судя по фото, она надела его на голое тело, так как в кадр не попала другая одежда.

Красотка была идеально накрашена. Особое внимание привлекли ее пухлые губы и невероятно выразительные глаза. Волосы модели были аккуратно уложены и спрятаны под пиджак. Стоит отметить, что, повзрослев, Тилан совсем не утратила своей красоты. Даже наоборот. С каждым годом она расцветает как цветок и превращается в красивую женщину.

За 40 минут пост звезды собрал более 35 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красота», «Красивая», «Великолепно!», «Кто-нибудь знает, что это за цвет волос?», «Тилан, ты такая красивая», «Неземная», «Ты нереальная», «Просто великолепно», «Такая натуральная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо похвасталась роскошной фигурой в белом топе. Модель не стала надевать под низ белье, взбудоражив видом своих упругостей. Кроме этого, Блондо засветила плоский животик.

Напомним, что Тилан Блондо нарядилась во все черное и ошарашила заявлением: "Никаких улыбок".

Как Politeka писала, что Тилан Блондо в дырявой одежде сразила наповал дерзкой красотой: «Дикая роза».

Также Politeka сообщала, что Тилан Блондо похвасталась декольте до пояса: "Beautiful babygirl".