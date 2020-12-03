Французская модель Тилан Блондо, которая обладает титулом самой красивой девочки в мире, соблазнила «хищным» взглядом вблизи
Как рассказывает Politeka, фотографиями красотка решила поделиться у себя на странице в Instagram.
Так, модель позирует в рубашке, демонстрируя на камеру «хищный» взгляд во всей красе. Дополнить образ знаменитость решила крохотными серьгами и практически незаметным макияжем.
Несмотря на то, что фотографии не были как-либо подписаны, поклонники Блондо пришли в «дикий» восторг от увиденного.
«Это слишком горячо», «вау, такая милая», «о боже, ты выглядишь невероятно», «ты настолько красивая, что сводишь меня с ума», «обожаю твой новый образ», - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что знаменитая французская модель и актриса Тилан Блондо покорила красотой в роскошных образах для новой фотосессии.
19-летняя красотка, успевшая прославиться еще в детстве как «самая красивая девочка в мире», поделилась кадрами с бэкстейджа новых съемок в своем Инстаграм.
Для новой фотосессии Тилан примерила на себя сразу несколько роскошных образов. Так, она позировала на высокой лестнице в пышном красном платье со спущенными плечами и глубоким декольте. Ее образ дополняют многочисленные золотые украшения, гламурная укладка и томный макияж.
Напомним, самая красивая девочка в мире в дырявой одежде сразила наповал дерзкой красотой.
Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире похвасталась декольте до пояса.
Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире соблазнила глубоким декольте и дерзким взглядом.