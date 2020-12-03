Красуня перевершила сама себе

Популярна модель російського походження Анастасія Квітко, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила обсягами в крихітній білизні

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.

Так, знаменитість позує в одному міні-бікіні, демонструючи головну гордість «у всій красі». Однак, як можна помітити, Квітко це не дуже, оскільки знаменитість активно "заграє" в кадр. Доповнити образ знаменита красуня вирішила великими шкіряними ботфортами.

Шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати-фотографію Квітко викинула у себе в каруселі Stories.

У самому пості російська модель нагадала, що у неї є знижка на «ексклюзивний» контент.

Як ми розповідали до цього, російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардаш'ян, ледь не вивалила апетитний бюст з занадто сміливого декольте.

Відома спокусниця давно підкорила користувачів мережі своїми великими обсягами в найвідвертіших нарядах. Фотографії красуні розлітаються по Інтернету і набирають безліч приємних відгуків.

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